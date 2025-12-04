Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, presidente francese Macron incontra Xi Jinping

Mondo

Il presidente francese Macron, in visita di Stato in Cina, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. I due capi di Stato hanno partecipato a una cerimonia di benvenuto prima di sedersi per i colloqui. Durante la conferenza stampa Macron ha chiesto relazioni economiche più eque tra Cina ed Europa.

Prossimi video

New York, accensione albero di Natale a Rockefeller Center

Mondo

Nevicate in Giappone: disagi e incidenti a Aomori e Miyagi

Mondo

Indonesia, rischio carestia a Sumatra dopo alluvioni

Mondo

Cina, presidente francese Macron incontra Xi Jinping

Mondo

Venezuela, Usa aumentano presenza militare a Puerto Rico

Mondo

Guerra Gaza, Israele bombarda accampamento: morti e feriti

Mondo