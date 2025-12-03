Offerte Sky
Usa, allerta per tempeste di neve nel Maine e New Hampshire

Mondo

Le autostrade e le strade del Maine e del New Hampshire sono state ricoperte di ghiaccio e neve. Le autorità locali hanno emesso un’allerta per tempesta invernale che coinvolge oltre 50 milioni di americani

