Usa, allerta per tempeste di neve nel Maine e New Hampshire

Le autostrade e le strade del Maine e del New Hampshire sono state ricoperte di ghiaccio e neve. Le autorità locali hanno emesso un’allerta per tempesta invernale che coinvolge oltre 50 milioni di americani
