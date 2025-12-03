Offerte Sky
Ucraina, Russia rivendica Pokrovsk: Kiev parla di resistenz

Mondo

Vladimir Putin ha definito la presa russa di Pokrovsk un successo strategico, dopo l’annuncio di Mosca riguardo caduta della città il 2 dicembre. Le immagini diffuse dalla Russia mostrano l’area urbana, ma non la data esatta delle riprese. La visita a Mosca dell’inviato USA Steve Witkoff avviene mentre il Cremlino lega la conquista agli obiettivi più ampi della guerra. L’esercito ucraino sostiene però di controllare ancora il settore nord e di colpire periodicamente le forze russe nel sud, mantenendo aperti i propri corridoi logistici.

