Ucraina, Russia rivendica Pokrovsk: Kiev parla di resistenz

Vladimir Putin ha definito la presa russa di Pokrovsk un successo strategico, dopo l’annuncio di Mosca riguardo caduta della città il 2 dicembre. Le immagini diffuse dalla Russia mostrano l’area urbana, ma non la data esatta delle riprese. La visita a Mosca dell’inviato USA Steve Witkoff avviene mentre il Cremlino lega la conquista agli obiettivi più ampi della guerra. L’esercito ucraino sostiene però di controllare ancora il settore nord e di colpire periodicamente le forze russe nel sud, mantenendo aperti i propri corridoi logistici.
