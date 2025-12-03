Offerte Sky
Sri Lanka, ciclone Ditwah: ricerche dispersi frana Mawathura

Mondo

A quattro giorni dalla frana che ha colpito il villaggio di Mawathura in Sri Lanka, durante il passaggio del ciclone Ditwah, alcuni residenti continuano a scavare nel fango in cerca dei propri cari. Il ciclone ha provocato oltre 400 morti nel Paese e ha raso al suolo una dozzina di abitazioni nel villaggio, travolto nella notte. L’area mostra solo muri crollati, detriti e oggetti trascinati dal fango. Le tempeste che stanno colpendo l’Asia meridionale e sudorientale hanno causato centinaia di vittime. In Sri Lanka risultano ancora dispersi oltre 300 residenti dopo le peggiori inondazioni dell’ultimo decennio.

