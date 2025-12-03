A quattro giorni dalla frana che ha colpito il villaggio di Mawathura in Sri Lanka, durante il passaggio del ciclone Ditwah, alcuni residenti continuano a scavare nel fango in cerca dei propri cari. Il ciclone ha provocato oltre 400 morti nel Paese e ha raso al suolo una dozzina di abitazioni nel villaggio, travolto nella notte. L’area mostra solo muri crollati, detriti e oggetti trascinati dal fango. Le tempeste che stanno colpendo l’Asia meridionale e sudorientale hanno causato centinaia di vittime. In Sri Lanka risultano ancora dispersi oltre 300 residenti dopo le peggiori inondazioni dell’ultimo decennio.
Prossimi video
Cina, fallito test del razzo riutilizzabile di LandSpace
Mondo
Usa, allerta per tempeste di neve nel Maine e New Hampshire
Mondo
Sri Lanka, ciclone Ditwah: ricerche dispersi frana Mawathura
Mondo
Ucraina, slitta il decreto per cedere armi a Kiev
Mondo
Ucraina, Salta incontro tra Witkoff, Kushner-Zelensky
Mondo
Timeline, Corte Ue: riconoscere nozze gay in Stati membri
Mondo
Australia, social media vietati ai minori di 16 anni
Mondo