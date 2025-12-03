Spagna, focolaio di peste suina africana in Catalogna

La Catalogna affronta un focolaio di peste suina africana nei cinghiali selvatici vicino a Barcellona. Pur innocua per l’uomo, la malattia si diffonde rapidamente tra i suini e rischia di danneggiare le esportazioni spagnole di carne suina, fondamentali per l’economia regionale e dell’Ue
