Spagna, focolaio di peste suina africana in Catalogna

Mondo

La Catalogna affronta un focolaio di peste suina africana nei cinghiali selvatici vicino a Barcellona. Pur innocua per l’uomo, la malattia si diffonde rapidamente tra i suini e rischia di danneggiare le esportazioni spagnole di carne suina, fondamentali per l’economia regionale e dell’Ue

