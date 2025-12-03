Gaza, iniziati i lavori per salvare monumenti danneggiati

A Gaza, alcuni monumenti storici come la Grande Moschea Omari e il Palazzo del Pascià sono stati gravemente danneggiati durante il conflitto. Lavoratori locali ed esperti stanno cercando di salvare ciò che resta, mentre le autorità palestinesi e l’Unesco preparano un piano di recupero della città da 133 milioni di dollari
