Gaza, iniziati i lavori per salvare monumenti danneggiati

Mondo

A Gaza, alcuni monumenti storici come la Grande Moschea Omari e il Palazzo del Pascià sono stati gravemente danneggiati durante il conflitto. Lavoratori locali ed esperti stanno cercando di salvare ciò che resta, mentre le autorità palestinesi e l’Unesco preparano un piano di recupero della città da 133 milioni di dollari

