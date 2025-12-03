Corea del Sud, manifestazione a Seul contro legge marziale

A Seul, decine di migliaia di manifestanti hanno ricordato l’ingresso di soldati mascherati nel parlamento, avvenuto l’anno scorso dopo la dichiarazione della legge marziale, chiedendo che i responsabili della crisi vengano ritenuti colpevoli e puniti. Contemporaneamente, diversi sostenitori di Yoon Suk Yeol hanno criticato alcuni legislatori del partito conservatore PPP per le loro scuse riguardo alla gestione della crisi