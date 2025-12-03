Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, fallito test del razzo riutilizzabile di LandSpace

Mondo

Il test inaugurale del razzo di nuova generazione Zhuque-3 di LandSpace si è concluso con un fallimento mercoledì 3 dicembre, infrangendo le speranze dell'azienda cinese di diventare la terza azienda, dopo SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, a testare con successo un veicolo spaziale riutilizzabile.

Prossimi video

Ucraina, le immagini di Pokrovsk prima e dopo la battaglia

Mondo

Cina, fallito test del razzo riutilizzabile di LandSpace

Mondo

Usa, allerta per tempeste di neve nel Maine e New Hampshire

Mondo

Sri Lanka, ciclone Ditwah: ricerche dispersi frana Mawathura

Mondo

Ucraina, slitta il decreto per cedere armi a Kiev

Mondo

Ucraina, Salta incontro tra Witkoff, Kushner-Zelensky

Mondo