Cina, fallito test del razzo riutilizzabile di LandSpace

Il test inaugurale del razzo di nuova generazione Zhuque-3 di LandSpace si è concluso con un fallimento mercoledì 3 dicembre, infrangendo le speranze dell'azienda cinese di diventare la terza azienda, dopo SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, a testare con successo un veicolo spaziale riutilizzabile.
