Australia, social media vietati ai minori di 16 anni

Meta inizierà a disattivare gli account degli utenti australiani di età inferiore ai 16 anni a partire dal 4 dicembre. La legge che sancisce il divieto entrerà in vigore il 10 dicembre.
