Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australia, social media vietati ai minori di 16 anni

Mondo

Meta inizierà a disattivare gli account degli utenti australiani di età inferiore ai 16 anni a partire dal 4 dicembre. La legge che sancisce il divieto entrerà in vigore il 10 dicembre.

Prossimi video

Australia, social media vietati ai minori di 16 anni

Mondo

Sky TG24 Numeri, la puntata del 1 dicembre 2025

Mondo

Inondazioni in Indonesia e Sri Lanka: morti e devastazione

Mondo

Sky Tg 24 Mondo, Witkoff e Kushner da Putin a Mosca

Mondo

Delegati Usa cinque ore a colloquio con Putin a Mosca

Mondo

Trump ed Hegseth non sapevano del secondo attacco

Mondo