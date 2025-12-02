Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, Maduro balla contro l’azione Usa nei Caraibi

Mondo

Il 1° dicembre Nicolás Maduro è apparso in pubblico ballando durante una marcia per il giuramento delle nuove organizzazioni comunitarie. Il presidente venezuelano ha danzato su un remix delle sue stesse parole in inglese, già utilizzate in passato per commentare il rafforzamento militare statunitense nei Caraibi. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto oltre venti attacchi contro presunte imbarcazioni del narcotraffico, causando decine di morti. Due fonti statunitensi riferiscono che Donald Trump ha convocato i suoi consiglieri per discutere il dossier Venezuela, dopo aver confermato un colloquio telefonico con Maduro.

Prossimi video

Inondazioni Indonesia, bilancio vittime supera quota 600

Mondo

Hong Kong, commissione indipendente su incendio palazzine

Mondo

Perù, i pescatori inaugurano il Natale a Huanchaco

Mondo

Venezuela, Maduro balla contro l’azione Usa nei Caraibi

Mondo

Tensione Stati Uniti-Venezuela: Trump riunisce Consiglio di sicurezza

Mondo

Mondo, puntata del 2 dicembre 2025

Mondo