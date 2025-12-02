Venezuela, Maduro balla contro l’azione Usa nei Caraibi

Il 1° dicembre Nicolás Maduro è apparso in pubblico ballando durante una marcia per il giuramento delle nuove organizzazioni comunitarie. Il presidente venezuelano ha danzato su un remix delle sue stesse parole in inglese, già utilizzate in passato per commentare il rafforzamento militare statunitense nei Caraibi. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto oltre venti attacchi contro presunte imbarcazioni del narcotraffico, causando decine di morti. Due fonti statunitensi riferiscono che Donald Trump ha convocato i suoi consiglieri per discutere il dossier Venezuela, dopo aver confermato un colloquio telefonico con Maduro.