Ucraina, Zelensky in Irlanda per colloqui ed Economic Forum

Il 1° dicembre Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska sono arrivati a Dublino per una visita ufficiale. L’agenda prevede un incontro con il premier Micheál Martin e l’apertura dell’Ireland-Ukraine Economic Forum insieme al vicepremier Simon Harris. Zelensky vedrà anche la nuova presidente irlandese Catherine Connolly. La trasferta avviene in una fase cruciale per il piano di pace ucraino, attualmente al centro dei negoziati internazionali.