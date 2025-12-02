Il 30 novembre i pescatori artigiani di Huanchaco, in Perù, hanno inaugurato la stagione natalizia vestiti da Babbo Natale. Gli artigiani sono usciti in mare offrendo giri gratuiti sulle tradizionali imbarcazioni di giunchi, simbolo della costa nord del Perù. L’iniziativa, promossa dal municipio, ha attirato residenti e turisti incuriositi dal connubio tra folklore marittimo e atmosfera festiva.
Prossimi video
Inondazioni Indonesia, bilancio vittime supera quota 600
Mondo
Hong Kong, commissione indipendente su incendio palazzine
Mondo
Perù, i pescatori inaugurano il Natale a Huanchaco
Mondo
Venezuela, Maduro balla contro l’azione Usa nei Caraibi
Mondo
Tensione Stati Uniti-Venezuela: Trump riunisce Consiglio di sicurezza
Mondo
Mondo, puntata del 2 dicembre 2025
Mondo
Ucraina, l'inviato di Trump vola a Mosca per vedere Putin
Mondo