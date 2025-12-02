Perù, i pescatori inaugurano il Natale a Huanchaco

Il 30 novembre i pescatori artigiani di Huanchaco, in Perù, hanno inaugurato la stagione natalizia vestiti da Babbo Natale. Gli artigiani sono usciti in mare offrendo giri gratuiti sulle tradizionali imbarcazioni di giunchi, simbolo della costa nord del Perù. L’iniziativa, promossa dal municipio, ha attirato residenti e turisti incuriositi dal connubio tra folklore marittimo e atmosfera festiva.