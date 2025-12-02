Offerte Sky
Parigi, sindacati protestano contro austerità di bilancio

Mondo

A Parigi centinaia di manifestanti hanno protestato contro la politica di austerità francese, chiedendo più spesa sociale e salari più alti. I sindacati hanno guidato la marcia mentre l’Assemblea discuteva il bilancio della sicurezza sociale

