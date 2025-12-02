Offerte Sky
Mosca, Putin incontra inviato Usa Witkoff per negoziati pace

Mondo

Vladimir Putin ha incontrato al Cremlino l’inviato di Trump Steve Witkoff, accompagnato da Jared Kushner, per discutere possibili vie di pace in Ucraina. Le tensioni restano altissime dopo le minacce del presidente russo all’Europa e il confronto tra proposte americane, europee e ucraine

