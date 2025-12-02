Offerte Sky
Leone XIV celebra messa a Beirut davanti a 100mila fedeli

Mondo

Il 2 dicembre Leone XIV ha salutato i fedeli sul lungomare di Beirut, dove ha celebrato una messa davanti a circa 100.000 persone. La funzione ha concluso la sua visita di tre giorni in Libano, il primo viaggio all’estero del pontificato, segnato da appelli alla pace in Medio Oriente. Leone XIV ha esortato le autorità libanesi a proseguire gli sforzi dopo la guerra tra Israele e Hezbollah e i successivi raid israeliani. Il Paese, che ospita la più ampia comunità cristiana della regione, resta scosso dal conflitto di Gaza e dalle tensioni lungo il confine.

