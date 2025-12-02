Inondazioni Sri Lanka, soccorsi e migliaia di sfollati

In Sri Lanka, soldati e volontari hanno soccorso migliaia di residenti dopo le peggiori inondazioni dell’ultimo decennio. Secondo il governo è il più grave disastro naturale nella storia del Paese
