In Indonesia il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane causate dal recente ciclone ha superato quota 600. I video di testimoni oculari nella città di Idi Rayeuk, nella provincia di Aceh a Sumatra, hanno immortalato scene di persone che guadano l'acqua alta fino alle ginocchia, mentre altri si mettono al riparo su terreni sopraelevati o sui ponti.
Prossimi video
Inondazioni Indonesia, bilancio vittime supera quota 600
Mondo
Hong Kong, commissione indipendente su incendio palazzine
Mondo
Perù, i pescatori inaugurano il Natale a Huanchaco
Mondo
Venezuela, Maduro balla contro l’azione Usa nei Caraibi
Mondo
Tensione Stati Uniti-Venezuela: Trump riunisce Consiglio di sicurezza
Mondo
Mondo, puntata del 2 dicembre 2025
Mondo
Ucraina, l'inviato di Trump vola a Mosca per vedere Putin
Mondo