Inondazioni Indonesia, bilancio vittime supera quota 600

Mondo

In Indonesia il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane causate dal recente ciclone ha superato quota 600. I video di testimoni oculari nella città di Idi Rayeuk, nella provincia di Aceh a Sumatra, hanno immortalato scene di persone che guadano l'acqua alta fino alle ginocchia, mentre altri si mettono al riparo su terreni sopraelevati o sui ponti.

