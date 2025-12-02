Hong Kong, commissione indipendente su incendio palazzine

Il 1° dicembre Hong Kong ha annunciato un’inchiesta indipendente guidata da un giudice per chiarire il rogo che ha devastato sette delle otto torri di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po. Il bilancio ufficiale parla di almeno 150 morti, mentre proseguono le indagini sulle cause dell’incendio. Il governatore John Lee ha spiegato che la commissione servirà a ricostruire la dinamica e capire perché le fiamme si siano propagate così rapidamente. La decisione arriva in un clima di forte pressione pubblica e crescente indignazione per la gestione dell’emergenza.
