Guerra Ucraina, Russia rivendica la conquista di Pokrovsk

Mondo

La Russia ha rivendicato la conquista totale di Pokrovsk, città strategica nell’est dell’Ucraina. Le immagini mostrano la trasformazione di un centro un tempo vitale in una distesa di macerie

