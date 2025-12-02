Gerusalemme, proteste sotto casa del presidente Herzog

A Gerusalemme numerosi manifestanti israeliani si sono radunati davanti alla casa del presidente israeliano Isaac Herzog, chiedendo che respinga la richiesta di grazia avanzata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Netanyahu è sotto processo dal 2020 per le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia.
