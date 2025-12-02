In Bulgaria migliaia di persone sono scese in piazza contro il bilancio 2026, il primo redatto in euro prima dell’ingresso nella moneta unica. Il governo ha promesso una revisione e opposizioni e sindacati hanno denunciato tasse, contributi e corruzione
Prossimi video
Guerra Ucraina, Kiev nega caduta Pokrovsk
Mondo
Guerra Ucraina, Russia rivendica la conquista di Pokrovsk
Mondo
Bulgaria, proteste contro governo per bilancio 2026
Mondo
Inondazioni Sri Lanka, soccorsi e migliaia di sfollati
Mondo
Timeline 1/12/2025 primo blocco 15-15:30
Mondo
Gerusalemme, proteste sotto casa del presidente Herzog
Mondo
Kiev smentisce caduta di Bakhmut
Mondo