Ucraina, attacco russo a Dnipro: ci sono morti e feriti

A Dnipro quattro persone sono morte e 40 sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico russo sulla città. I servizi di emergenza hanno pubblicato un video che mostra i primi soccorritori che trasportano i feriti sulle barelle e i vigili del fuoco che spengono le fiamme.
