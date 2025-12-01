Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco russo a Dnipro: ci sono morti e feriti

Mondo

A Dnipro quattro persone sono morte e 40 sono rimaste ferite in seguito a un attacco missilistico russo sulla città. I servizi di emergenza hanno pubblicato un video che mostra i primi soccorritori che trasportano i feriti sulle barelle e i vigili del fuoco che spengono le fiamme.

Prossimi video

Papa Leone XIV in Libano: piantato albero a Beirut

Mondo

Bruxelles, luci di Natale alla Grand Place

Mondo

Tel Aviv, protesta fuori dal tribunale contro Netanyahu

Mondo

Ucraina, attacco russo a Dnipro: ci sono morti e feriti

Mondo

Draghi: se Europa non copre divario IA, rischia stagnazione

Mondo

Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale

Mondo