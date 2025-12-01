Il 1° dicembre decine di manifestanti si sono radunati davanti al tribunale di Tel Aviv per contestare la richiesta di grazia avanzata dal premier Benjamin Netanyahu al presidente Isaac Herzog. I dimostranti, alcuni in tute arancioni, hanno inscenato performance satiriche mentre denunciavano la domanda, ritenuta “inaccettabile”. Netanyahu, imputato da cinque anni per corruzione, frode e abuso d’ufficio, sostiene che il processo limiti la sua capacità di governare. La presidenza israeliana ha definito la richiesta “straordinaria” e ha annunciato un esame approfondito, mentre dagli Stati Uniti è arrivato il sostegno del presidente Donald Trump, che ha sollecitato la concessione della grazia.
Prossimi video
Papa Leone XIV in Libano: piantato albero a Beirut
Mondo
Bruxelles, luci di Natale alla Grand Place
Mondo
Tel Aviv, protesta fuori dal tribunale contro Netanyahu
Mondo
Ucraina, attacco russo a Dnipro: ci sono morti e feriti
Mondo
Draghi: se Europa non copre divario IA, rischia stagnazione
Mondo
Parigi, Macron accoglie Zelensky per un incontro bilaterale
Mondo
Libano, Papa Leone visita la tomba di San Charbel Makluf
Mondo