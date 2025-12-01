Bruxelles, luci di Natale alla Grand Place

Il 1° dicembre la Grand Place di Bruxelles ha inaugurato la stagione natalizia con un nuovo spettacolo di suoni e luci. L’edizione 2025, intitolata “Echoes of Colours”, proietta per cinque minuti giochi cromatici sulla torre del Municipio. Le vie del centro brillano di addobbi e illuminazioni che attirano residenti e turisti. Il programma natalizio proseguirà fino al 1° gennaio 2026.
