Bruxelles, luci di Natale alla Grand Place

Il 1° dicembre la Grand Place di Bruxelles ha inaugurato la stagione natalizia con un nuovo spettacolo di suoni e luci. L’edizione 2025, intitolata “Echoes of Colours”, proietta per cinque minuti giochi cromatici sulla torre del Municipio. Le vie del centro brillano di addobbi e illuminazioni che attirano residenti e turisti. Il programma natalizio proseguirà fino al 1° gennaio 2026.

