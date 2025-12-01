Il 1 dicembre il governo indonesiano ha confermato che alluvioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 600 morti e centinaia di dispersi, mentre il miglioramento del meteo ha rivelato l’entità del disastro. Squadre di soccorso hanno recuperato altre vittime nel Nord di Sumatra. In alcune province, come West Sumatra, famiglie hanno perso case e parenti impossibilitati a mettersi in salvo. Le autorità parlano di decine di migliaia di abitazioni danneggiate e oltre un milione di persone colpite dall’emergenza.
Prossimi video
Scandalo Uk, Sas accusato di crimini di guerra in Afghanistan
Mondo
Asia, inondazioni provocano più di mille vittime
Mondo
Ucraina, cos'è l'operazione Midas che scuote il governo Zelensky
Mondo
Attacco missilistico su Dnipro, danneggiata l’università
Mondo
Milano, primo test per il nuovo Ice Park olimpico
Mondo
Alluvioni e frane in Indonesia, centinaia di vittime
Mondo
Papa Leone XIV in Libano: piantato albero a Beirut
Mondo