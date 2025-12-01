Alluvioni e frane in Indonesia, centinaia di vittime

Il 1 dicembre il governo indonesiano ha confermato che alluvioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 600 morti e centinaia di dispersi, mentre il miglioramento del meteo ha rivelato l’entità del disastro. Squadre di soccorso hanno recuperato altre vittime nel Nord di Sumatra. In alcune province, come West Sumatra, famiglie hanno perso case e parenti impossibilitati a mettersi in salvo. Le autorità parlano di decine di migliaia di abitazioni danneggiate e oltre un milione di persone colpite dall’emergenza.