Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alluvioni e frane in Indonesia, centinaia di vittime

Mondo

Il 1 dicembre il governo indonesiano ha confermato che alluvioni e frane a Sumatra hanno causato oltre 600 morti e centinaia di dispersi, mentre il miglioramento del meteo ha rivelato l’entità del disastro. Squadre di soccorso hanno recuperato altre vittime nel Nord di Sumatra. In alcune province, come West Sumatra, famiglie hanno perso case e parenti impossibilitati a mettersi in salvo. Le autorità parlano di decine di migliaia di abitazioni danneggiate e oltre un milione di persone colpite dall’emergenza.

Prossimi video

Scandalo Uk, Sas accusato di crimini di guerra in Afghanistan

Mondo

Asia, inondazioni provocano più di mille vittime

Mondo

Ucraina, cos'è l'operazione Midas che scuote il governo Zelensky

Mondo

Attacco missilistico su Dnipro, danneggiata l’università

Mondo

Milano, primo test per il nuovo Ice Park olimpico

Mondo

Alluvioni e frane in Indonesia, centinaia di vittime

Mondo