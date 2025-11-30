Usa, forte tempesta di neve colpisce Stati del Midwest

Negli Stati Uniti una forte tempesta di neve si è abbattuta sugli Stati del Midwest, dove ha prodotto abbondanti nevicate accompagnate da forti raffiche di vento. Secondo i servizi meteorologici nella città di Chicago è previsto un accumulo di neve compreso tra 15 e 25 cm.
