Ucraina, un attacco russo a Kiev causa morti e feriti

Mondo

È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio di un attacco con droni russi nei pressi di Kiev. A darne notizia le autorità regionali. L'attacco con droni russi si è verificato a Vyshgorod, nella regione di Kiev

