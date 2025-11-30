È di almeno un morto e 11 feriti il bilancio di un attacco con droni russi nei pressi di Kiev. A darne notizia le autorità regionali. L'attacco con droni russi si è verificato a Vyshgorod, nella regione di Kiev
Prossimi video
Ucraina, un attacco russo a Kiev causa morti e feriti
Mondo
California, sparatoria in un locale: diversi morti e feriti
Mondo
Papa in Turchia, religione usata per giustificare atrocità
Mondo
Trump dichiara chiuso lo spazio aereo su Venezuela
Mondo
Germania, proteste anti-AfD e scontri a Giessen
Mondo
Andriy Yermak,il principale alleato di Zelensky
Mondo
Indonesia, inondazioni su isola di Sumatra: oltre 170 morti
Mondo