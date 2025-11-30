Papa Leone XIV ha raggiunto Beirut, la seconda tappa del suo viaggio internazionale dopo Ankara. Il Pontefice è stato accolto dal presidente Joseph Aoun e dal Primo ministro Nawaf e ha preso parte a una breve cerimonia di benvenuto con le autorità.
Prossimi video
Papa: impegno e amore per la Pace non conosco paura
Mondo
Papa in Libano: "Israele non accetta soluzione a due Stati"
Mondo
Cisgiordania, volontaria a Sky TG24: “Picchiati e derubati dai coloni"
Mondo
Usa, forte tempesta di neve colpisce Stati del Midwest
Mondo
Australia, grave incendio in impianto smaltimento rifiuti
Mondo
Usa, migliaia di voli cancellati nel Midwest
Mondo
Papa Leone visita la Cattedrale armena di Istanbul
Mondo