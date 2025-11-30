Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa in Libano: "Israele non accetta soluzione a due Stati"

Mondo

Papa Leone XIV ha raggiunto Beirut, la seconda tappa del suo viaggio internazionale dopo Ankara. Il Pontefice è stato accolto dal presidente Joseph Aoun e dal Primo ministro Nawaf e ha preso parte a una breve cerimonia di benvenuto con le autorità.

Prossimi video

Papa: impegno e amore per la Pace non conosco paura

Mondo

Papa in Libano: "Israele non accetta soluzione a due Stati"

Mondo

Cisgiordania, volontaria a Sky TG24: “Picchiati e derubati dai coloni"

Mondo

Usa, forte tempesta di neve colpisce Stati del Midwest

Mondo

Australia, grave incendio in impianto smaltimento rifiuti

Mondo

Usa, migliaia di voli cancellati nel Midwest

Mondo