California, sparatoria in un locale: diversi morti e feriti

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un attacco mirato
