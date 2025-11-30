Offerte Black Friday
California, sparatoria in un locale: diversi morti e feriti

Mondo

Quattro persone sono morte in una sparatoria vicino a Stockton, in California. Sull'episodio indaga l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. Una decina i feriti, trasportati negli ospedali locali. Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un attacco mirato

