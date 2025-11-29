Offerte Black Friday
Sri Lanka, ciclone Ditwah devasta l’isola: vittime

Il ciclone Ditwah ha attraversa lo Sri Lanka provocando frane, alluvioni e decine di vittime. Oltre 44.000 le persone affette, e molte di queste hanno trovato riparo in scuole e rifugi pubblici. Le autorità temono l’espansione delle inondazioni verso nuove aree

