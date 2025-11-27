Vaticano, installato albero di Natale in Piazza San Pietro

Il 27 novembre un gigantesco albero di Natale è stato posizionato in Piazza San Pietro mentre il Vaticano avvia i preparativi per le festività. Una gru ha sollevato il grande abete, che sarà decorato e acceso in una cerimonia prevista per l’inizio di dicembre. L’installazione coincide con la partenza di Papa Leone XIV per la Turchia, nel suo primo viaggio all’estero come pontefice. La visita è dedicata ad appelli per la pace in Medio Oriente e a un invito all’unità tra le Chiese cristiane divise da secoli.
