Nigeria, liberate le 24 ragazze rapite a Kebbi

Il 25 novembre le autorità nigeriane hanno annunciato la liberazione di 24 ragazze rapite una settimana fa da un convitto statale nel nord-ovest del Paese. Il sequestro, avvenuto il 17 novembre a Kebbi subito dopo il ritiro di un reparto militare, aveva scatenato altri rapimenti nelle vicine Kwara e Niger. Il governo statale ha diffuso una foto delle giovani, ma identità, luogo e data non sono stati verificati. Le autorità locali confermano comunque che un gruppo di studentesse è stato rilasciato.
