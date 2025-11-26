Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 120 metri

Alle Hawaii il vulcano Kilauea, uno dei più attivi al mondo, ha prodotto una nuova eruzione. Il vulcano ha dato origine a fontane di lava che hanno raggiunto circa 120 metri di altezza. Secondo l'USGS questa è la sua 37esima eruzione da dicembre 2024.
