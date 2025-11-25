Offerte Black Friday
Londra, incendio in un magazzino: densa colonna di fumo

Mondo

Un denso pennacchio di fumo si è alzato da un magazzino in fiamme a Southall, nell’ovest di Londra. Sul posto sono intervenuti oltre 150 vigili del fuoco e più di 20 autopompe, con il London Fire Brigade che ha dichiarato un “major incident” per la possibile presenza di fuochi d’artificio e bombole di gas nel deposito. Una scuola e un edificio residenziale nelle vicinanze sono stati evacuati. Le cause dell’incendio non sono ancora note

