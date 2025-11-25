Offerte Black Friday
Cina, lanciata la navicella Shenzhou-22 verso Tiangong

Mondo

La missione cinese Shenzhou-22 è decollata verso la stazione spaziale Tiangong per raggiungere i tre astronauti rimasti senza veicolo, dopo che la navicella spaziale Shenzhou-20 è stata danneggiato in orbita all'inizio di questo mese.

