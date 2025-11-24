Pakistan, attentato a Peshawar: il momento dell'esplosione

A Peshawar, in Pakistan, le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento dell'esplosione al quartier generale di una forza paramilitare. L’attacco, organizzato da tre attentatori suicidi, ha provocato la morte di 3 soldati e il ferimento di 5 persone. Gli aggressori hanno aperto il fuoco all’interno dell’edificio prima di farsi esplodere.