La nuova “Constellation Ball” di Times Square è stata alzata per la prima volta sopra One Times Square, segnando il debutto pubblico dopo un restyling lungo nove anni. Il simbolo del Capodanno newyorkese, nato nel 1907, è ora alla sua nona versione: più grande, più luminosa e rivestita da oltre 5.000 cristalli Waterford
Prossimi video
Ucraina, Meloni: "Trump disponibile a modifiche piano"
Mondo
Che cosa succede in Sudan
Mondo
Cosa succede in Sudan
Mondo
New York, presentata la nuova “Ball” per capodanno 2026
Mondo
Grecia, prove accensione fiamma olimpica Milano-Cortina 2026
Mondo
Inondazioni in Malesia, oltre 15.000 sfollati
Mondo
Crosetto: "Speriamo piano Trump porti a fine guerra"
Mondo