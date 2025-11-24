Inondazioni in Malesia, oltre 15.000 sfollati

Giorni di piogge intense hanno causato vaste inondazioni in Malesia, costringendo migliaia di persone a rifugiarsi nei centri di evacuazione. Oltre 15.000 sfollati sono stati accolti in 90 strutture, mentre le autorità potenziano soccorsi e mezzi di emergenza in tutto il Paese
