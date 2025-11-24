Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Il 23 novembre nuove immagini dell’USGS hanno mostrato lava in uscita dal cratere del Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo. L’osservatorio vulcanologico ha segnalato continui trabocchi dal condotto meridionale. L’area interessata si trova nella zona chiusa del Hawaii Volcanoes National Park. Il Kilauea erutta in modo intermittente dal 23 dicembre 2024, mantenendo elevata l’attenzione delle autorità.

Prossimi video

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo

Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro

Mondo

Guerra in Ucraina, Rubio: abbiamo fatto enomi passi in avanti nei colloqui

Mondo

Ucraina, manifestazione bipartisan a Roma a sostegno di Kiev

Mondo

G20, Trump a Meloni: il piano per Ucraina può cambiare

Mondo