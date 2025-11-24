Il 23 novembre nuove immagini dell’USGS hanno mostrato lava in uscita dal cratere del Kilauea, uno dei vulcani più attivi al mondo. L’osservatorio vulcanologico ha segnalato continui trabocchi dal condotto meridionale. L’area interessata si trova nella zona chiusa del Hawaii Volcanoes National Park. Il Kilauea erutta in modo intermittente dal 23 dicembre 2024, mantenendo elevata l’attenzione delle autorità.
Prossimi video
Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere
Mondo
Vietnam, decine le vittime delle alluvioni
Mondo
Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro
Mondo
Guerra in Ucraina, Rubio: abbiamo fatto enomi passi in avanti nei colloqui
Mondo
Ucraina, manifestazione bipartisan a Roma a sostegno di Kiev
Mondo
G20, Trump a Meloni: il piano per Ucraina può cambiare
Mondo
Negoziati a Ginevra su Ucraina, Rubio: incontro più produttivo di tutto il processo
Mondo