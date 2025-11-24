Offerte Black Friday
Guerra Ucraina, vertice leader Ue sui negoziati di pace

A Luanda, in Angola, i leader dell'Unione Europea si sono incontrati a margine di un vertice con l'Unione Africana per discutere riguardo i negoziati di pace in Ucraina. “Un impegno efficace e coordinato dell'Ue ha permesso di fare dei buoni progressi nel negoziato per una pace giusta e duratura. Ancora c'è del lavoro da fare, ma le basi sono solide”, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

