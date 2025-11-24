Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Il 24 novembre le autorità vietnamite hanno avviato nuove operazioni di soccorso mentre il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la zona centrale del Vietnam è vicino ai 100 morti. Nelle province di Dak Lak e Khanh Hoa elicotteri hanno consegnato aiuti, mentre i residenti tentano di salvare i propri beni rimasti. In alcune aree le piogge hanno superato 1.900 millimetri in una settimana, colpendo la principale zona di produzione di caffè e le località costiere. Il governo stima danni per miliardi di euro, con oltre 235.000 abitazioni allagate e 80.000 ettari di colture distrutti.