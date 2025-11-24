Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo

Il 24 novembre le autorità vietnamite hanno avviato nuove operazioni di soccorso mentre il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la zona centrale del Vietnam è vicino ai 100 morti. Nelle province di Dak Lak e Khanh Hoa elicotteri hanno consegnato aiuti, mentre i residenti tentano di salvare i propri beni rimasti. In alcune aree le piogge hanno superato 1.900 millimetri in una settimana, colpendo la principale zona di produzione di caffè e le località costiere. Il governo stima danni per miliardi di euro, con oltre 235.000 abitazioni allagate e 80.000 ettari di colture distrutti.

Prossimi video

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo

Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro

Mondo

Guerra in Ucraina, Rubio: abbiamo fatto enomi passi in avanti nei colloqui

Mondo

Ucraina, manifestazione bipartisan a Roma a sostegno di Kiev

Mondo

G20, Trump a Meloni: il piano per Ucraina può cambiare

Mondo