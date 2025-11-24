Il 24 novembre le autorità vietnamite hanno avviato nuove operazioni di soccorso mentre il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la zona centrale del Vietnam è vicino ai 100 morti. Nelle province di Dak Lak e Khanh Hoa elicotteri hanno consegnato aiuti, mentre i residenti tentano di salvare i propri beni rimasti. In alcune aree le piogge hanno superato 1.900 millimetri in una settimana, colpendo la principale zona di produzione di caffè e le località costiere. Il governo stima danni per miliardi di euro, con oltre 235.000 abitazioni allagate e 80.000 ettari di colture distrutti.
Prossimi video
Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere
Mondo
Vietnam, decine le vittime delle alluvioni
Mondo
Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro
Mondo
Guerra in Ucraina, Rubio: abbiamo fatto enomi passi in avanti nei colloqui
Mondo
Ucraina, manifestazione bipartisan a Roma a sostegno di Kiev
Mondo
G20, Trump a Meloni: il piano per Ucraina può cambiare
Mondo
Negoziati a Ginevra su Ucraina, Rubio: incontro più produttivo di tutto il processo
Mondo