Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro

Il 23 novembre decine di manifestanti sono scesi in strada a San Paolo, in Brasile, per sostenere l’arresto dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Un enorme pupazzo gonfiabile in tuta carceraria ha guidato il corteo, accompagnato da cartelli contro qualsiasi ipotesi di amnistia. L’arresto era stato disposto il 22 novembre dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che temeva una veglia dei sostenitori davanti all’abitazione e una possibile violazione del monitoraggio. In udienza Bolsonaro ha negato ogni intento di fuga, sostenendo di aver avuto una “allucinazione” riguardo al braccialetto elettronico.
