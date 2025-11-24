Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro

Mondo

Il 23 novembre decine di manifestanti sono scesi in strada a San Paolo, in Brasile, per sostenere l’arresto dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Un enorme pupazzo gonfiabile in tuta carceraria ha guidato il corteo, accompagnato da cartelli contro qualsiasi ipotesi di amnistia. L’arresto era stato disposto il 22 novembre dal giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che temeva una veglia dei sostenitori davanti all’abitazione e una possibile violazione del monitoraggio. In udienza Bolsonaro ha negato ogni intento di fuga, sostenendo di aver avuto una “allucinazione” riguardo al braccialetto elettronico.

Prossimi video

Hawaii, l'eruzione del Kilauea: la lava tracima dal cratere

Mondo

Vietnam, decine le vittime delle alluvioni

Mondo

Brasile, proteste a San Paolo contro ex presidente Bolsonaro

Mondo

Guerra in Ucraina, Rubio: abbiamo fatto enomi passi in avanti nei colloqui

Mondo

Ucraina, manifestazione bipartisan a Roma a sostegno di Kiev

Mondo

G20, Trump a Meloni: il piano per Ucraina può cambiare

Mondo