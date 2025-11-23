Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Slovenia, la tradizione dei Krampus tra paura e festa

Mondo

A Goricane, nel nord della Slovenia, decine di Krampus hanno animato la notte del 22 novembre con una parata spettacolare fatta di costumi elaborati, corna, motoseghe e mini moto. La figura demoniaca del Krampus, parte del folklore dell’Europa centrale, accompagna San Nicola punendo i bambini disobbedienti

Prossimi video

Israele attacca Libano per colpire Hezbollah: feriti

Mondo

Slovenia, la tradizione dei Krampus tra paura e festa

Mondo

Medioriente, tregua a rischio a Gaza e in Libano

Mondo

Nigeria, paura dopo maxi rapimento scolastico: appello Papa

Mondo

Russia, nuotatori sfidano i -30 gradi a Yakutia

Mondo

MO, tregua sempre più a rischio, raid israeliani a Gaza

Mondo