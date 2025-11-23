A Goricane, nel nord della Slovenia, decine di Krampus hanno animato la notte del 22 novembre con una parata spettacolare fatta di costumi elaborati, corna, motoseghe e mini moto. La figura demoniaca del Krampus, parte del folklore dell’Europa centrale, accompagna San Nicola punendo i bambini disobbedienti
Prossimi video
Israele attacca Libano per colpire Hezbollah: feriti
Mondo
Slovenia, la tradizione dei Krampus tra paura e festa
Mondo
Medioriente, tregua a rischio a Gaza e in Libano
Mondo
Nigeria, paura dopo maxi rapimento scolastico: appello Papa
Mondo
Russia, nuotatori sfidano i -30 gradi a Yakutia
Mondo
MO, tregua sempre più a rischio, raid israeliani a Gaza
Mondo
Washington, protesta contro il presidente Trump
Mondo