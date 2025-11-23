Offerte Black Friday
Russia, nuotatori sfidano i -30 gradi a Yakutia

Mondo

Nella Repubblica di Sakha, in Russia, alcuni membri di un club di nuoto invernale sfidano l’aria a -30°C tuffandosi in acque a 0°C. Il forte contrasto termico fa percepire l’acqua come “calda”, spiegano gli ice swimmers. I partecipanti credono che questi bagni estremi rafforzino l’immunità. Yakutsk, città su permafrost a 5.000 km da Mosca, è tra i luoghi più freddi del pianeta

