Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Zelensky commemora le vittime della carestia del 1932-1933

Mondo

Il 22 novembre il presidente Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska hanno ricordato a Kiev le vittime dell’Holodomor, la carestia del 1932-33 che uccise milioni di ucraini. La coppia ha partecipato a una preghiera nella cattedrale Uspenskyi e deposto spighe di grano al memoriale “Bitter Memory of Childhood”. La tragedia, causata dalle politiche repressive di Stalin, provocò tra 3 e 7 milioni di morti. Oltre 30 Paesi riconoscono oggi l’Holodomor come genocidio, elemento sempre più centrale nell’identità nazionale ucraina.

Prossimi video

Mondo, puntata del 21 novembre 2025

Mondo

Ucraina, Meloni a G20: "Italia con Ue e Usa per pace giusta"

Mondo

Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali

Mondo

Il piano Usa sull'Ucraina al centro del G20 in Sudafrica

Mondo

Brasile, Bolsonaro arrestato per aver violato domiciliari

Mondo

Zelensky commemora le vittime della carestia del 1932-1933

Mondo