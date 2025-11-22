Il 22 novembre il presidente Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska hanno ricordato a Kiev le vittime dell’Holodomor, la carestia del 1932-33 che uccise milioni di ucraini. La coppia ha partecipato a una preghiera nella cattedrale Uspenskyi e deposto spighe di grano al memoriale “Bitter Memory of Childhood”. La tragedia, causata dalle politiche repressive di Stalin, provocò tra 3 e 7 milioni di morti. Oltre 30 Paesi riconoscono oggi l’Holodomor come genocidio, elemento sempre più centrale nell’identità nazionale ucraina.
Prossimi video
Mondo, puntata del 21 novembre 2025
Mondo
Ucraina, Meloni a G20: "Italia con Ue e Usa per pace giusta"
Mondo
Thailandia, alluvioni a Hat Yai dopo piogge torrenziali
Mondo
Il piano Usa sull'Ucraina al centro del G20 in Sudafrica
Mondo
Brasile, Bolsonaro arrestato per aver violato domiciliari
Mondo
Zelensky commemora le vittime della carestia del 1932-1933
Mondo
Ucraina, Meloni: "Italia pronta a lavorare per pace giusta"
Mondo