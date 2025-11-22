Zelensky commemora le vittime della carestia del 1932-1933

Il 22 novembre il presidente Volodymyr Zelensky e la First Lady Olena Zelenska hanno ricordato a Kiev le vittime dell’Holodomor, la carestia del 1932-33 che uccise milioni di ucraini. La coppia ha partecipato a una preghiera nella cattedrale Uspenskyi e deposto spighe di grano al memoriale “Bitter Memory of Childhood”. La tragedia, causata dalle politiche repressive di Stalin, provocò tra 3 e 7 milioni di morti. Oltre 30 Paesi riconoscono oggi l’Holodomor come genocidio, elemento sempre più centrale nell’identità nazionale ucraina.