Sudafrica, proteste in tutto il Paese contro i femminicidi

Il 21 novembre centinaia di donne hanno inscenato uno “shutdown” nazionale in Sudafrica per denunciare la violenza di genere. A Città del Capo molte manifestanti si sono distese sui marciapiedi con bare finte, mentre a Johannesburg altre hanno protestato con la bocca sigillata. Il movimento Women For Change chiede che femminicidi e violenze siano dichiarati disastro nazionale. La protesta è coincisa con l’arrivo dei leader del G20 a Johannesburg, scelta per attirare l’attenzione globale su un Paese che registra uno dei tassi di femminicidio più alti al mondo.
