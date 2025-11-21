Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione

A Città del Messico migliaia di manifestanti hanno marciato lungo le strade della città per protestare contro l'insicurezza, la crescente violenza e la corruzione. Il corteo è partito dal monumento dell'Angelo dell'Indipendenza in direzione di piazza dello Zócalo, dove i manifestanti sono stati bloccati dalla polizia in assetto antisommossa.
