Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione

Mondo

A Città del Messico migliaia di manifestanti hanno marciato lungo le strade della città per protestare contro l'insicurezza, la crescente violenza e la corruzione. Il corteo è partito dal monumento dell'Angelo dell'Indipendenza in direzione di piazza dello Zócalo, dove i manifestanti sono stati bloccati dalla polizia in assetto antisommossa.

Prossimi video

Ucraina, cosa prevede il piano di pace Usa in 28 punti

Mondo

Città del Messico, manifestanti in piazza contro corruzione

Mondo

Pakistan, esplosione fabbrica Faisalabad: almeno 15 morti

Mondo

Cile, tragedia Torres del Paine: indagini in corso

Mondo

Bevilacqua: "Il piano di pace si poteva fare già tre anni fa"

Mondo

Craxi: "Il piano di pace è debole"

Mondo