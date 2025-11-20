Incendio in Giappone, almeno un morto e case distrutte

Un enorme incendio in una città del Giappone ha causato la morte di almeno una persona e distrutto più di 170 edifici
