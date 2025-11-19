Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Israele, bombardamenti contro Hezbollah nel Sud del Libano

Mondo

L'esercito israeliano ha annunciato di aver compiuto bombardamenti nel Sud del Libano contro "diverse infrastrutture terroristiche di Hezbollah". Secondo i media libanesi, l’attacco ha provocato almeno otto feriti, tra cui alcuni studenti a bordo di un autobus.

Prossimi video

Commissione Ue presenta nuove regole per mercato digitale

Mondo

Israele, bombardamenti contro Hezbollah nel Sud del Libano

Mondo

Corea del Sud, traghetto arenato con 267 passeggeri a bordo

Mondo

Il Papa riceve birra in dono dal governatore dell’Illinois

Mondo

Indonesia, eruzione vulcano Semeru: nubi di cenere

Mondo

Nigeria, attentato in una chiesa a Eruku: almeno 2 morti

Mondo