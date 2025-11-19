Israele, bombardamenti contro Hezbollah nel Sud del Libano

L'esercito israeliano ha annunciato di aver compiuto bombardamenti nel Sud del Libano contro "diverse infrastrutture terroristiche di Hezbollah". Secondo i media libanesi, l’attacco ha provocato almeno otto feriti, tra cui alcuni studenti a bordo di un autobus.
