Ucraina, attacco a due centrali termiche nel Donetsk

L’Ucraina ha attaccato due centrali termiche nella regione di Donetsk occupata dai russi, secondo un post su Telegram del comandante delle forze drone ucraine, Robert Brovdi. Le centrali colpite sono Starobeshivska e Zuivska, e un video pubblicato dal comandante mostra immagini riprese da un drone durante l’attacco a una delle strutture. Anche il governatore nominato dai russi a Donetsk, Denis Pushilin, ha confermato l’attacco alle due centrali
